Programmi TV di stasera, venerdì 24 giugno 2022. Su Rai 3 la prima tv del film di Woody Allen 'Un Giorno di Pioggia a New York' (Di venerdì 24 giugno 2022) Timothée Chalamet, Elle Fanning e Woody Allen Rai1, ore 21.25: Top Dieci – Replica Intrattenimento. Torna in replica lo show condotto da Carlo Conti in cui due squadre formate da celebrities si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell'identità del nostro Paese, componendo hit parade legate alla cultura pop d'Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…). Le prime due squadre sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall'altra. Rai2, ore 21.20: NCIS – 1^ TV Serie TV. 19×17 Bugie: L'NCIS indaga sull'apparente suicidio di un ufficiale della Marina in pensione. Torres riceve una chiamata dall'agente speciale dell'NCIS Jane Tennant riguardo un caso su cui hanno lavorato insieme. Rai2, ore 22.10: NCIS Hawai'i – 1^ TV Serie ...

