Progettavano un attentato in Italia: fermati due presunti jihadisti (Di venerdì 24 giugno 2022) La peggiore pandemia dai tempi della Spagnola. Una crisi energetica che rischia di farci tornare al carbone. E un'impennata clamorosa dei pezzi. Non bastava tutto ciò nella vita dei poveri Italiani. Serviva, evidentemente, anche il rischio di un attentato suicida. Una possibilità tutt'altro che remota, almeno a giudicare dalle indagini portate a termine dai carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale Trento, del gruppo di intervento speciale (Gis) e del raggruppamento investigazioni scientifiche. I militari hanno fermato due giovani incensurati, un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il gip del Tribunale di Rovereto (piccolo centro in provincia di Trento), ha disposto gli arresti ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) La peggiore pandemia dai tempi della Spagnola. Una crisi energetica che rischia di farci tornare al carbone. E un'impennata clamorosa dei pezzi. Non bastava tutto ciò nella vita dei poverini. Serviva, evidentemente, anche il rischio di unsuicida. Una possibilità tutt'altro che remota, almeno a giudicare dalle indagini portate a termine dai carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale Trento, del gruppo di intervento speciale (Gis) e del raggruppamento investigazioni scientifiche. I militari hanno fermato due giovani incensurati, un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il gip del Tribunale di Rovereto (piccolo centro in provincia di Trento), ha disposto gli arresti ...

