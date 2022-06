Pubblicità

repubblica : Terrorismo: progettavano attentato in Italia, 2 fermi - Marilenapas : RT @SkyTG24: Terrorismo, progettavano attentato in Italia: due giovani indagati - repubblica : Progettavano attentato in Italia, 2 fermi - lacittanews : Le forze dell'ordine hanno eseguito due fermi nei confronti di un uomo e una donna che stavano progettando un atten… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Terrorismo, progettavano un attentato in Italia: due fermi -

Dalle indagini del Ros si è saputo che gli indagati si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia uncon ordigni esplosivi, in nome dell' ...Le indagini del Ros hanno permesso di rilevare che gli indagati si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia uncon ordigni esplosivi, in ...Nuovo arresto legato al terrorismo in Italia. I carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale di Trento, dei Gis e del ...Le forze dell'ordine hanno fermato due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, che si sarebbero addestrati per compiere atti violenti in nome dell'organizzazione terroristica "St ...