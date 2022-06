Procida 2022, alla Corricella il Coro del San Carlo: l’opera racconta le storie del mare (Di venerdì 24 giugno 2022) Procida 2022, alla Corricella il Coro del San Carlo: Appuntamento sabato 25 giugno con “Opera(a)mare”, la musica dialoga con le architetture dell’isola. Prevista la diretta streaming. Uno degli scorci più suggestivi del Mediterraneo, il borgo di Marina Corricella, diventa un teatro lirico, rigorosamente “open air”, con balconi e terrazze vista mare che si trasformano in inediti Leggi su 2anews (Di venerdì 24 giugno 2022)ildel San Carlo: Appuntamento sabato 25 giugno con “Opera(a)”, la musica dialoga con le architetture dell’isola. Prevista la diretta streaming. Uno degli scorci più suggestivi del Mediterraneo, il borgo di Marina, diventa un teatro lirico, rigorosamente “open air”, con balconi e terrazze vistache si trasformano in inediti

Pubblicità

dchinellato : Il Draft #NBA75 va in archivio come il più italiano della storia ?? Paolo Banchero ?@Pp_doesit? alla numero 1 ?? Gab… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Banchero e non solo: Italia protagonista nel draft Nba, selezionati anche Procida e Spagnolo - Eurosport_IT : Chi è Gabriele Procida? Al draft è stato scelto dai Pistons ma lo avete visto spesso anche nella nostra Serie A...… - alessandro_cda : @valterdemaggio Durante il Gran Galà di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 in programma a settembre, il g… - ITERESI1 : RT @carmelitadurso: Tre giocatori italiani sono stati scelti al #DraftNBA… Che orgoglio! Forza ragazzi! ?? @Italbasket -