Prezzi benzina: nuovo decreto, cosa cambia (Di venerdì 24 giugno 2022) C'è un nuovo decreto che riguarda il costo della benzina e del diesel. Un intervento finalizzato a limitare l'aumento dei Prezzi del carburante che da ormai diversi mesi grava sulle tasche degli italiani. nuovo decreto Prezzi benzina: quali sono le novità? Il provvedimento è stato firmato in data 24 giugno. Ma cosa cambia? Dal punto di vista strettamente economico non molto, almeno in questo momento. Molto se si considera, invece, cosa sarebbe potuto accadere l'8 luglio. Si tratta della data in cui avrebbe avuto fine il periodo di taglio delle accise. In questa fase si pagano, infatti, esattamente 30 centesimi in meno rispetto al normale, per effetto della riduzione delle imposte presenti su ogni ...

paki74 : RT @Hazydavey38: Il prezzo del petrolio cala vistosamente da 12 giorni. I prezzi della benzina non calano un centesimo da allora. Ma ovviam… - alfrig409 : RT @durezzadelviver: In USA il mercato sta facendo il proprio mestiere: -8% di consumi di benzina in conseguenza dei prezzi alti. Un test i… - LmMartino82 : @matteosalvinimi Bravi pagliacci! Porcodio! El petrolio diminuisce e i prezzi aumentano. Poi voi fate i paladini de… - MariaRobyAmici : @repubblica È chiare che loro (politici UE) con i soldi che ogni mese prendono non hanno problemi sul CARO BOLLETTE… - Tribonacci1 : RT @durezzadelviver: In USA il mercato sta facendo il proprio mestiere: -8% di consumi di benzina in conseguenza dei prezzi alti. Un test i… -