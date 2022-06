Praga | chiude il centro accoglienza per ucraini | critiche sul trattamento delle altre nazionalità

Leggi su api.follow

(Di venerdì 24 giugno 2022) La Repubblica Ceca ha finora accordato quasi 400mila “visti di protezione temporanea” adttanti profughi dall’Ucraina, ma dall’inizio di giugno il governo ha cominciato a diminuire il budget destinato all’e a eliminare determinati benefici ai rifugiati di Kiev. In primo luogo, la Camera sta discutendo un emendamento che taglia i sussidi per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti per l’igiene di base e che mette una scadenza all’occupazione degli alloggi senza pagamento e all’assicurazione sanitaria gratuita (tranne che per bambini e anziani); la proposta intende anche limitare gli aiuti agliche hanno già ottenuto la residenza permanente. Una misura già in atto, invece, è quella che dal 12 giugno ha tolto l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici ai rifugiati previa la semplice esibizione del passaporto ...