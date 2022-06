Porta a Porta | il faccia a faccia tra Flavio Briatore e Ivano Veccia finisce così | “L’importante è che sia buona | viva la pizza e basta”

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Per tenere i prezzibassi, per vendere unaa quattro euro, che ingredienti usate? Cosa ci mettono dentro questi signori?“, queste le parole pronunciate nei giorni scorsi dain un video pubblicato su Instagram. Allusione, nemmeno troppo velata, all’utilizzo di ingredienti non di primo livello pur di mantenere basso il prezzo al consumatore. L’imprenditore ha replicato, a modo suo, a chi aveva criticato i prezzi del suo ristorante “Crazy“, in alcuni casi con tanto di scontrini rilanciati sui social: dai quindici euro per una margherita ai sessantacinque per quella con il Patanegra. Nei giorni successivi la replica direttamente dalla capitale della: a Napoli, con una folla anti-, Gino Sorbillo davanti allo storico locale ha ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Stasera sarò ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. Ore 23.40 circa, su @RaiUno - twitorino : ?? Il Toro, fissato in cima al Farò, è caduto verso Porta Nuova. Secondo la leggenda, per la città, sarà un anno for… - sportmediaset : La Juve chiude la porta a Di Maria: troppa l'incertezza del Fideo #dimaria #juventus - LoredanaRiccard : @lorussoelisabe5 Assolutamente no…mica vanno con Kaan…guarda bene dietro c’è un porta abiti appeso alla maniglia…io… - ungiornopercas1 : @__neverajoy11 Il guaio è che c'è chi le porta davvero ste cose. E niente, pensavo a un utilizzo utile ?? -

I primi tre singoli da lui pubblicati sono "Amalfi", "pacienza" e "Povera femmina", ispirati alla vita del cantautore amalfitano Vito Manzo, scomparso prematuramente nel 1957. I brani che ...L'ultimo, nato nel 2022, si trova aRomana, Milano. Diletta tiene molto a questo locale perché è proprio come lo desiderava da tempo. In stile hawaiano, nel menù si trovano anche sushi e ...Le indagini del nucleo investigativo avevano portato ai provvedimenti emessi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale nei confronti di Epifanio Aiello, 55 anni, per 530 mila euro e per 200 ...Situazione di stasi per la porta del Napoli. Ospina non rinnova, per ora, Meret neppure, aspetta di capire cosa farà il collega colombiano ...