Pompei | ritrovata intatta un tartaruga con il suo uovo mai deposto dopo 2mila anni – Le foto

(Di venerdì 24 giugno 2022) Una nuova scoperta a, dove gli archeologi hanno trovato unadi terra ancora. Con il suomai, presenta zampe e coda ancora visibili. Si trovava a mezzo metro di profondità sotto il pavimento di una bottega in Via dell’Abbondanza. Qui gli archeologi dell’Università Orientale di Napoli, assieme alla Freie Universitat di Berlino e all’Università di Oxford, stanno analizzando i resti di un’abitazione di lusso che venne rasa al suolo a causa del terremoto del 62 a.C. e annessa alle Terme Stabiane. Lasi sarebbe introdotta nella casa dove si era scavata la tana in cui deporre il proprioma, ha spiegato l’antropologa Valeria Amoretti, «non ci è riuscita e questo potrebbe averle causato la morte». Un ritrovamento «che ...

