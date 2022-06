Pompei, la scoperta: tartaruga di 2000 mila anni fa col suo uovo (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – A Pompei i resti di una tartaruga di terra, una testuggine, con il suo fragile uovo custodito nel carapace sono stati rinvenuti in una bottega di via dell’Abbondanza. Una testimonianza del vasto ecosistema composto di tracce naturali e non solo antropiche e prezioso indizio archeologico dell’ultima fase di vita della città, dopo un violento terremoto nel 62 d.C. e prima della fatidica eruzione del 79 d.C. L’inusuale ritrovamento ha avuto luogo, nell’ambito di una campagna di scavo e ricerca sulle terme Stabiane, condotta dalla Freie Universität Berlin e dall’Università di Napoli L’Orientale, con l’University of Oxford in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei, volta a indagare lo sviluppo urbano del quartiere abitativo prima dell’impianto delle terme. In particolare, quest’anno nelle ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ai resti di unadi terra, una testuggine, con il suo fragilecustodito nel carapace sono stati rinvenuti in una bottega di via dell’Abbondanza. Una testimonianza del vasto ecosistema composto di tracce naturali e non solo antropiche e prezioso indizio archeologico dell’ultima fase di vita della città, dopo un violento terremoto nel 62 d.C. e prima della fatidica eruzione del 79 d.C. L’inusuale ritrovamento ha avuto luogo, nell’ambito di una campagna di scavo e ricerca sulle terme Stabiane, condotta dalla Freie Universität Berlin e dall’Università di Napoli L’Orientale, con l’University of Oxford in collaborazione con il Parco archeologico di, volta a indagare lo sviluppo urbano del quartiere abitativo prima dell’impianto delle terme. In particolare, quest’anno nelle ...

