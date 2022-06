Pogba come Lukaku: anche a lui le tasse le paghiamo noi (col decreto crescita) (Di venerdì 24 giugno 2022) La legislazione italiana è meravigliosa. Ha creato un sistema fiscale da famiglia Addams: più guadagni, meno tasse paghi. Le società di calcio – alcune – ne stanno comprensibilmente approfittando per piazzare acquisti di calciatori altrimenti inaccessibili. la Juventus lo fece già ai tempi di Cristiano Ronaldo. Ora si ripete con Pogba, dopo che l’Inter ha sfruttato la legislazione per arrivare a Lukaku. Scrive la Gazzetta: L’accordo prevede un contratto di 4 anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, che consentiranno all’estroso crestato di raggiungere la doppia cifra e ai bianconeri di sfruttare il decreto crescita (che garantisce un risparmio del 50% sulle tasse di chi rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero negli ultimi due anni). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) La legislazione italiana è meravigliosa. Ha creato un sistema fiscale da famiglia Addams: più guadagni, menopaghi. Le società di calcio – alcune – ne stanno comprensibilmente approfittando per piazzare acquisti di calciatori altrimenti inaccessibili. la Juventus lo fece già ai tempi di Cristiano Ronaldo. Ora si ripete con, dopo che l’Inter ha sfruttato la legislazione per arrivare a. Scrive la Gazzetta: L’accordo prevede un contratto di 4 anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, che consentiranno all’estroso crestato di raggiungere la doppia cifra e ai bianconeri di sfruttare il(che garantisce un risparmio del 50% sulledi chi rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero negli ultimi due anni). L'articolo ilNapolista.

