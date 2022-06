PlayStation | indiscrezioni parlano di una nuova PSP PS Vita

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’idea di Sony di rientrare nel mercato delle console portatili, passando dal portone di ingresso principale, è un’ipotesi che renderebbe indubbiamente felici ben più di una limitata pletora di fan del marchio nipponico. Sony PSP:portatile all’orizzonte – 240622 www.computermagazine.ittorna a puntare il tutto e per tutto sul mercato delle console portatili. La storia ci insegna che, dopo il clamoroso successo dettato dalla prima indimenticabile PSP (Portable), Sony si sia spinta troppo vicina al Sole, rovinando a terra in un metaforico riferimento ad Icaro. Parliamo ovviamente del flop che risponde al nome di PS, la seconda generazione di console portatile pensata da Sony e che quest’anno compie ben dieci anni dalla sua messa in commercio originaria. Posta la ...

Pubblicità

Computer Magazine

Tutti i prodotti (incluso il DualSense Pro) dovrebbero essere svelati in uno State of Play la prossima settimana.Per Tom Henderson il nuovo State of Play è imminente e non si parlerà solo di God of War Ragnarok, ma anche di hardware.