Pioli e il calendario: 'Inizio competitivo, ma non vediamo l'ora di ricominciare' (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha imparato - soprattutto lo scorso campionato - a non fare troppi ragionamenti sul calendario. Anche perché il suo Milan è stato in grado di superare quasi tutti gli scogli a dispetto del ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha imparato - soprattutto lo scorso campionato - a non fare troppi ragionamenti sul. Anche perché il suo Milan è stato in grado di superare quasi tutti gli scogli a dispetto del ...

Pubblicità

Samuele98750556 : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Calendario, inizio competitivo ma dipende da noi. L'obiettivo è crescere, non vediamo l'ora di ricominciare' https… - sportli26181512 : Milan, il calendario delle partite in Serie A: La stagione della squadra di Pioli inizia a San Siro contro l'Udines… - SalvBellomo : ?? #Pioli all’ANSA: “Calendario? Non è importante chi affronteremo, farà la differenza la voglia di rimetterei sempr… - sportli26181512 : Pioli e il calendario: 'Inizio competitivo, ma non vediamo l’ora di ricominciare': Pioli e il calendario: 'Inizio c… - buonamiz : RT @pasqlaragione: Pioli sul calendario: “Inizio competitivo, ma sappiamo che dipende dalle nostre prestazioni. Non è importante chi affron… -