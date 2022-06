Piera Maggio non è morta, la fake news ha scatenato una bufera: l’ira di Federica Sciarelli (Di venerdì 24 giugno 2022) Il sito “Calabria da Sogno” da diffuso la notizia, falsa, della morte di Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo. La notizia in poche ore è diventata virale, poi Piera Maggio stessa ha smentito tutto. Quando ha saputo di questa faccenda Federica Sciarelli è andata su tutte le furie e ha lanciato un appello a tutti coloro che campano di fake news. La smentita di Piera Maggio Dopo numerose segnalazioni, il giornale calabrese che ha lanciato la fake news ha deciso di rimuovere il post. Nell’articolo contestato venivano dati persino i dettagli della morte di Piera Maggio, che sarebbe stata ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 giugno 2022) Il sito “Calabria da Sogno” da diffuso la notizia, falsa, della morte di, mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo. La notizia in poche ore è diventata virale, poistessa ha smentito tutto. Quando ha saputo di questa faccendaè andata su tutte le furie e ha lanciato un appello a tutti coloro che campano di. La smentita diDopo numerose segnalazioni, il giornale calabrese che ha lanciato laha deciso di rimuovere il post. Nell’articolo contestato venivano dati persino i dettagli della morte di, che sarebbe stata ...

