“Piera Maggio è morta”: Chi l’ha Visto denuncia la fake news della vergogna (Di venerdì 24 giugno 2022) Il post “Piera Maggio è morta” ha fatto il giro del Web arrivando a Chi l’ha Visto. Una notizia sconvolgente. All’improvviso la news ha lasciato tutti di stucco: “Piera Maggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 24 giugno 2022) Il post “” ha fatto il giro del Web arrivando a Chi. Una notizia sconvolgente. All’improvviso laha lasciato tutti di stucco: “… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

MissingDeniseMp : RT @maryfalco71: ?? Un sito ha annunciato la morte di Piera Maggio. Una vergognosa #fakenews, che ha suscitato la reazione di Federica Sciar… - simonarutiglia1 : RT @resort7983: L'UNIONE FA LA FORZA CERCHIAMO DENISE ??Vogliamo Giustizia per #DenisePipitone #iostoconpieramaggio Siamo in tanti a sosten… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Come è possibile che si possano sparare impunemente in rete titoli come questo? Occorre una regolamentazione”. Federi… - AmberAlertaNoOf : RT @resort7983: L'UNIONE FA LA FORZA CERCHIAMO DENISE ??Vogliamo Giustizia per #DenisePipitone #iostoconpieramaggio Siamo in tanti a sosten… - SANTIDADACRISTO : RT @resort7983: L'UNIONE FA LA FORZA CERCHIAMO DENISE ??Vogliamo Giustizia per #DenisePipitone #iostoconpieramaggio Siamo in tanti a sosten… -