Peschiera Borromeo, fermato alla guida senza patente due volte in due giorni: 10mila euro di multa per un 40enne (Di venerdì 24 giugno 2022) L'auto, peraltro priva di assicurazione, è stata sequestrata. Sono 70 da inizio anno le persone trovate al volante senza regolare documento di guida

