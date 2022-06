Pesante il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari ( - 0,78%), si concentrano le vendite su Unieuro (Di venerdì 24 giugno 2022) Performance negativa per il comparto del commercio in Italia , che segue la scia ribassista disegnata dal comparto vendite al dettaglio europeo . Il FTSE Italia Retail ha aperto a 126.169,3, in ... Leggi su finanza.lastampa (Di venerdì 24 giugno 2022) Performance negativa per il comparto del commercio in Italia , che segue la scia ribassista disegnata dal compartoaleuropeo . Il FTSE Italia Retail ha aperto a 126.169,3, in ...

Pubblicità

melinacugliari : RT @paolabinetti: ?? Il biliardino è come il gioco d’azzardo. Lo definisce così la l’Agenzia dei Monopoli. Da mesi presento mozioni e interr… - magicamirta : RT @paolabinetti: ?? Il biliardino è come il gioco d’azzardo. Lo definisce così la l’Agenzia dei Monopoli. Da mesi presento mozioni e interr… - udcandrano : RT @paolabinetti: ?? Il biliardino è come il gioco d’azzardo. Lo definisce così la l’Agenzia dei Monopoli. Da mesi presento mozioni e interr… - paolabinetti : ?? Il biliardino è come il gioco d’azzardo. Lo definisce così la l’Agenzia dei Monopoli. Da mesi presento mozioni e… - mattonistajr : @PingaOfLove @LengoCotto Dipende dal settore in cui si lavora, mica tutte le aziende sono uguali. Nel mio settore (… -