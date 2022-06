Perché Caparezza si ferma: gli ultimi concerti e l’acufene (Di venerdì 24 giugno 2022) Perché Caparezza si ferma? L’artista ha annunciato l’intenzione di portare a termine la tournée per poi fermarsi. Sulle pagine de Il Resto del Carlino, la comunicazione della decisione che spiazza i fan. “Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo”, le parole del cantante che ha fatto della sua passione per la musica un lavoro profittevole, interrotto dalla malattia. Non è una novità. Ne aveva già parlato in passato. Caparezza soffre di acufene e ipoacusia e a questo disturbo aveva anche dedicato una canzone. Si intitola Larsen ed è contenuta nell’album Prisoner 709. Nel testo di questo pezzo, Caparezza aveva raccontato la sua malattia, invalidante per un cantante, attività nella quale l’udito è fondamentale. E allora ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 giugno 2022)si? L’artista ha annunciato l’intenzione di portare a termine la tournée per poirsi. Sulle pagine de Il Resto del Carlino, la comunicazione della decisione che spiazza i fan. “Faccio questi ventie mi fermo. Non posso rischiare troppo”, le parole del cantante che ha fatto della sua passione per la musica un lavoro profittevole, interrotto dalla malattia. Non è una novità. Ne aveva già parlato in passato.soffre di acufene e ipoacusia e a questo disturbo aveva anche dedicato una canzone. Si intitola Larsen ed è contenuta nell’album Prisoner 709. Nel testo di questo pezzo,aveva raccontato la sua malattia, invalidante per un cantante, attività nella quale l’udito è fondamentale. E allora ...

Caparezza: 'Faccio queste venti date e mi fermo'

No, non sarà un ritiro dalle scene. Se non altro perché nell'intervista, che ha colto di sorpresa i fan del rapper, Caparezza non usa mai la parola "ritiro". Alla vigilia della partenza del nuovo tour, quello legato all'album "Exuvia", il rapper ha scelto di proseguire con la sua musica pubblicando un nuovo album, "Exuvia", costringendolo a alzare bandiera bianca: "Faccio queste venti date e mi fermo, perché i concerti è troppo rischioso".