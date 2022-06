Per Boris Johnson pesante sconfitta nelle suppletive (Di venerdì 24 giugno 2022) Il primo ministro britannici Boris Johnson segna una battuta d'arresto nelle elezioni suppletive: il suo Partito conservatore ha perso due seggi nel sud-ovest dell'Inghilterra, una sconfitta inedita perché i Tories erano detentori di quei due scranni da più di un secolo. I conservatori di Johnson hanno perso a Riverton e Honiton a favore dei liberaldemocratici. Inoltre, il partito di Johnson ha anche persone nella circoscrizione di Wakefield, nel nord dell'Inghilterra, dove è tornato a vincere il principale partito d'opposizione, quello laburista.Conseguenza immediata della sconfitta è stato il passo indietro del presidente del partito conservatore Oliver Dowden, che si è dimesso con effetto immediato. In una lettera indirizzata al primo ministro ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) Il primo ministro britannicisegna una battuta d'arrestoelezioni: il suo Partito conservatore ha perso due seggi nel sud-ovest dell'Inghilterra, unainedita perché i Tories erano detentori di quei due scranni da più di un secolo. I conservatori dihanno perso a Riverton e Honiton a favore dei liberaldemocratici. Inoltre, il partito diha anche persone nella circoscrizione di Wakefield, nel nord dell'Inghilterra, dove è tornato a vincere il principale partito d'opposizione, quello laburista.Conseguenza immediata dellaè stato il passo indietro del presidente del partito conservatore Oliver Dowden, che si è dimesso con effetto immediato. In una lettera indirizzata al primo ministro ...

