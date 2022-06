Pence da “eroe” americano a rivale di Trump

Pubblicità

Wleimmersioni : RT @putino: Noto che son passati due anni ma i Proud Boys hanno mantenuto gli stessi slogan. A gennaio 2021 era Pence che andava impiccato,… - AttilaAzureRive : RT @putino: Noto che son passati due anni ma i Proud Boys hanno mantenuto gli stessi slogan. A gennaio 2021 era Pence che andava impiccato,… - putino : Noto che son passati due anni ma i Proud Boys hanno mantenuto gli stessi slogan. A gennaio 2021 era Pence che andav… -

Farodiroma

Tirare la volata Non presente, ma vero protagonista, è stato comunque Mike, presentato dal comitato con enorme rispetto e dipinto come unguidato dalla fede che ha salvato la democrazia ...Una delle cose che non si erano immediatamente capite, per esempio, è il fatto che in realtà l'della giornata era stato il vicepresidente Mike, un repubblicano conservatore e bigotto che ... USA. Il giorno dell'attacco a Capitol hill il vicepresidente Pence difese la democrazia messa a rischio da Trump (D. Maceri) “Mike Pence non ha avuto il coraggio di essere un grande. Aveva avuto l’opportunità di entrare nella storia ma non ha avuto il coraggio di agire”. Così Donald Trump in un discorso davanti al Faith and ...“Mike Pence non ha avuto il coraggio di essere un grande. Aveva avuto l’opportunità di entrare nella storia ma non ha avuto il coraggio di agire”. Così Donald Trump in un discorso davanti al Faith and ...