Pearl Jam | il grande attesissimo ritorno in Italia sabato 25 Giugno

Un grande, attesissimo, ritorno quello dei Pearl Jam in Italia! Si esibiranno il 25 Giugno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola nella loro unica data nel nostro Paese. Pearl Jam, l'unica data Italiana il 25 Giugno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola Photo Credits: WikipediaLa band di Seattle, Pearl Jam, capostipite e massima esponente del grunge/rock mondiale, sarà preceduta da un'altra leggendaria formazione americana; i The Pixies, che avranno il compito di aprire il grande show della band capitana da Eddie Vedder e compagni. Leggendarie sono le esibizioni in Italia dei Pearl Jam che, grazie a performance ...

manuela_reich : RT @Ba1974Ba: I migliori biglietti per Pearl Jam su fanSALE. Vendo un Pit Gold. Basta fare clic e TicketOne te lo invia a casa con il tuo n… - MTartaglini : @BDoltri @PearlJam si l'ho visto nel 18 a Roma con i Pearl Jam, uno dei 3 concerti più belli mai visti in vita mia,… - MaurizioAlba : RT @SkyTG24: La scaletta del concerto dei Pearl Jam a Imola - mic_carella : RT @comeasyouare_s: Per #venerdicover di @mic_carella (visto che domani sarò a Imola per il concerto) Pearl Jam con I Believe in Miracles d… - sixbladeknife57 : -Ciao Mauro !! Volevo dirti che domani vado a vedere i Pearl Jam con il mio ex! Noi ci vediamo l’1-2-3 ricordalo!!… -