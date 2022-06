Peace and Love, il nuovo singolo di Francesco Gabbani: testo e significato (Di venerdì 24 giugno 2022) Esce oggi, 24 giugno nelle radio “Peace and Love”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani tratto da “Volevamo Solo Essere Felici” il suo quinto lavoro in studio, pubblicato il 22 aprile da BMG. Scritta prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, “Peace and Love” è una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza. In quest’epoca sempre più individualista in cui le persone provano ad emergere a discapito degli altri, Gabbani da sempre, nelle sue canzone, rivaluta caratteristiche normalmente ritenute delle debolezze come la timidezza, la sensibilità e la compassione, considerandole come punti di forza per chi vuole provare a vivere in un mondo migliore. In “Peace and Love” ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) Esce oggi, 24 giugno nelle radio “and”, ilditratto da “Volevamo Solo Essere Felici” il suo quinto lavoro in studio, pubblicato il 22 aprile da BMG. Scritta prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, “and” è una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza. In quest’epoca sempre più individualista in cui le persone provano ad emergere a discapito degli altri,da sempre, nelle sue canzone, rivaluta caratteristiche normalmente ritenute delle debolezze come la timidezza, la sensibilità e la compassione, considerandole come punti di forza per chi vuole provare a vivere in un mondo migliore. In “and” ...

