Pd: Serracchiani, "campo largo? prima 'cosa fare' e poi 'con chi'" (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Siamo la prima forza del centrosinistra, dobbiamo lavorare perché l'alleanza, che sarà composta di tanti soggetti, prenda corpo. Ma viene prima il 'cosa fare' e poi 'con chi'". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in un in'intervista al Corriere della Sera. "Confido sia possibile costruire un'alleanza fondata sui grandi temi sociali: lavoro, crescita, diritti, giustizia, ambiente (...) Penso occorra concentrarsi sulle cose da fare. Sui progetti, sulle risposte ai bisogni delle persone, su come alleviare le difficoltà per i più deboli che questa nuova crisi colpisce pesantemente. Ragionando così c'è molta più unità di quella che appare". Se Di Maio e Scala dovessero dare vita ad una formazione che possa sottrarre voti al Pd? "Del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Siamo laforza del centrosinistra, dobbiamo lavorare perché l'alleanza, che sarà composta di tanti soggetti, prenda corpo. Ma vieneil '' e poi 'con chi'". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera, Debora, in un in'intervista al Corriere della Sera. "Confido sia possibile costruire un'alleanza fondata sui grandi temi sociali: lavoro, crescita, diritti, giustizia, ambiente (...) Penso occorra concentrarsi sulle cose da. Sui progetti, sulle risposte ai bisogni delle persone, su come alleviare le difficoltà per i più deboli che questa nuova crisi colpisce pesantemente. Ragionando così c'è molta più unità di quella che appare". Se Di Maio e Scala dovessero dare vita ad una formazione che possa sottrarre voti al Pd? "Del ...

