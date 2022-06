Pd: Letta, campo largo si sfarina? Vediamo esito ballottaggi (Di venerdì 24 giugno 2022) "Basta aspettare 48 ore, domenica sera ci saranno i ballottaggi con 13 città capoluogo al voto, noi ne governiamo 2 su 13, vedremo il risultato, prima di parlare di campo largo che si sfarina aspetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) "Basta aspettare 48 ore, domenica sera ci saranno icon 13 città capoluogo al voto, noi ne governiamo 2 su 13, vedremo il risultato, prima di parlare diche siaspetto ...

Pubblicità

CarloCalenda : Domande post amministrative. 1) “Lei è disponibile per il campo largo con i 5S” Risposta “No”. 2) “Ma quindi lei en… - emmabonino : Il campo largo di #Letta sembra ispirarsi all’aritmetica più che alla politica. Con queste amministrative… - iconanews : Pd: Letta, campo largo si sfarina? Vediamo esito ballottaggi - CarterNicK50 : RT @ilriformista: “Il nuovo gruppo di #DiMaio? È l’inizio di niente, l’obiettivo è poco più che individuale. A sinistra il campo largo di #… - papel61 : RT @Cappellin_R: Il M5S di Conte non vuole capire che per salvarsi deve uscire SUBITO dal Governo Draghi e lasciare Letta ai suoi inciuci (… -