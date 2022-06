Paura per la storica Signorina Buonasera | Le ha ceduto il cuore in mare: ecco come sta adesso (Di venerdì 24 giugno 2022) Un malore improvviso ha colpito Rosanna Vaudetti, nota conduttrice e volto storico della Rai: si trovava in spiaggia a Portonovo quando è successo. Una notizia ha preoccupato tutti: l’ex conduttrice Rosanna Vaudetti, la ‘Signorina Buonasera’ iconica della Rai, si è sentita male Mercoledì 22 Giugno. Si trovava sulla spiaggia di Portonovo, in provincia di Ancona, quando all’improvviso si è sentita poco bene ed è scattato l’allarme. Oggi Rosanna Vaudetti ha la bellezza di 84 anni e purtroppo l’età si è fatta sentire per l’ex star Rai. Quella giornata si trovava in spiaggia già dalla mattina e si era spostata dalla battigia per andare a fare un bagno; quando è entrata in acqua, però, ha avuto un improvviso mancamento sotto gli occhi di tutti. Fortunatamente non è stato necessario un intervento tempestivo dei bagnanti a lei vicini, perché ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022) Un malore improvviso ha colpito Rosanna Vaudetti, nota conduttrice e volto storico della Rai: si trovava in spiaggia a Portonovo quando è successo. Una notizia ha preoccupato tutti: l’ex conduttrice Rosanna Vaudetti, la ‘’ iconica della Rai, si è sentita male Mercoledì 22 Giugno. Si trovava sulla spiaggia di Portonovo, in provincia di Ancona, quando all’improvviso si è sentita poco bene ed è scattato l’allarme. Oggi Rosanna Vaudetti ha la bellezza di 84 anni e purtroppo l’età si è fatta sentire per l’ex star Rai. Quella giornata si trovava in spiaggia già dalla mattina e si era spostata dalla battigia per andare a fare un bagno; quando è entrata in acqua, però, ha avuto un improvviso mancamento sotto gli occhi di tutti. Fortunatamente non è stato necessario un intervento tempestivo dei bagnanti a lei vicini, perché ...

