Patagonia, Meta, Microsoft, Apple, Amazon: le aziende pagheranno le spese di viaggio in altri Stati per garantire alle dipendenti il diritto all’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema di Washington che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade, che fino a oggi ha garantito il diritto all’aborto in tutti gli Stati Uniti, il noto brand di articolo sportivi Patagonia ha reso noto che «coprirà le spese di viaggio, alloggio e procedure nel caso le dipendenti avessero la necessità di recarsi un un altro Stato federato per porre fine a una gravidanza». Ma non solo. La compagnia ha specificato che «pagherà la cauzione per il rilascio di tutte le lavoratrici dell’azienda, nel caso in cui vengano arrestate durante proteste pacifiche a favore del diritto all’aborto». «Prendersi cura dei lavoratori va oltre la copertura assicurativa sanitaria di base», si legge nel comunicato di ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema di Washington che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade, che fino a oggi ha garantito ilin tutti gliUniti, il noto brand di articolo sportiviha reso noto che «coprirà ledi, alloggio e procedure nel caso leavessero la necessità di recarsi un un altro Stato federato per porre fine a una gravidanza». Ma non solo. La compagnia ha specificato che «pagherà la cauzione per il rilascio di tutte le lavoratrici dell’azienda, nel caso in cui vengano arrestate durante proteste pacifiche a favore del». «Prendersi cura dei lavoratori va oltre la copertura assicurativa sanitaria di base», si legge nel comunicato di ...

