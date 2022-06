Partite Iva, occhio alla scadenza del 30 giugno: i dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) Per le Partite IVA a breve ci sarà un appuntamento importante col fisco. Se si salta la data del 30 giugno si incorre in maggiorazioni Le Partite IVA ogni anno hanno appuntamenti specifici con il fisco. E giugno è uno dei mesi nei per tutti i contribuenti. Oltre al 16 giugno, scadenza della prima rata L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 giugno 2022) Per leIVA a breve ci sarà un appuntamento importante col fisco. Se si salta la data del 30si incorre in maggiorazioni LeIVA ogni anno hanno appuntamenti specifici con il fisco. Eè uno dei mesi nei per tutti i contribuenti. Oltre al 16della prima rata L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Licenziato dopo aver raccontato in tv come vengono sfruttati gli archeologi' La storia di Nicolò, una delle tante… - LuigiPiccarozzi : RT @Mandolesi_Giu: ???? Sette giorni al tax day con i soliti acconti differenziati tra persone fisiche e partite iva: cambia la misura ed il… - Eeeeeeeeeeeema : @confundustria NDR Per partite Iva intendo quelle persone fisiche e non società di capitali - Eeeeeeeeeeeema : @confundustria Voi credete davvero che le piccole medie imprese navighino nell’oro? Lo sapete che più dell’80% hann… - zazoomblog : Dalle sanzioni sul Pos alla carriera degli insegnanti fino alle partite Iva: cosa c’è nel decreto Pnrr2 - #Dalle… -