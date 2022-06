Paolo Banchero da sballo: l’italiano prima scelta assoluta in Nba, giocherà con gli Orlando Magic. Come Shaquille O’Neal… (Di venerdì 24 giugno 2022) Numero uno assoluto nel campionato più importante del mondo: Paolo Banchero è già nella storia della pallacanestro italiana. Il lungo nato a Seattle ma con la doppia nazionalità italiana e statunitense (suo padre Mario è un ex giocatore di football americano a livello universitario e ha nonni liguri, sua madre Rhonda Smith è ex giocatrice Wnba), è stato scelto dagli Orlando Magic dopo avere guidato i Duke Blue Devils alle Final Four nell’ultima stagione della Ncaa. Nel secondo giro sono poi arrivate le chiamate per Gabriele Procida, scelto da Detroit con la numero 36, e Matteo Spagnolo, finito con la 50 a Minnesota. Banchero ha saputo di essere numero uno del draft solo pochi minuti prima che iniziasse la Lottery al Barclays di Center New York. In tanti davano infatti per favoriti Chet ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Numero uno assoluto nel campionato più importante del mondo:è già nella storia della pallacanestro italiana. Il lungo nato a Seattle ma con la doppia nazionalità italiana e statunitense (suo padre Mario è un ex giocatore di football americano a livello universitario e ha nonni liguri, sua madre Rhonda Smith è ex giocatrice Wnba), è stato scelto daglidopo avere guidato i Duke Blue Devils alle Final Four nell’ultima stagione della Ncaa. Nel secondo giro sono poi arrivate le chiamate per Gabriele Procida, scelto da Detroit con la numero 36, e Matteo Spagnolo, finito con la 50 a Minnesota.ha saputo di essere numero uno del draft solo pochi minutiche iniziasse la Lottery al Barclays di Center New York. In tanti davano infatti per favoriti Chet ...

