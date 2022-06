Pallanuoto, Mondiali 2022: Italia-Spagna 25 giugno. Orario, canale tv, programma, streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Settebello che è in attesa di conoscere il destino del match con il Canada, al momento annullato per le tre positività al Covid-19 dei nordamericani. L’incontro potrebbe essere in programma oggi, ma ancora è tutto da capire. Nel frattempo domani però per gli azzurri c’è la sfida più importante del raggruppamento, quella alla Spagna, che deciderà la prima piazza del Girone ai Mondiali di Pallanuoto. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. programma Mondiali Pallanuoto 2022 Sabato 25 giugno Ore 18.00 Italia-Spagna Diretta tv su Rai Sport + HD Diretta streaming su Rai Play Diretta Live su OA Sport Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Settebello che è in attesa di conoscere il destino del match con il Canada, al momento annullato per le tre positività al Covid-19 dei nordamericani. L’incontro potrebbe essere inoggi, ma ancora è tutto da capire. Nel frattempo domani però per gli azzurri c’è la sfida più importante del raggruppamento, quella alla, che deciderà la prima piazza del Girone aidi. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV.Sabato 25Ore 18.00Diretta tv su Rai Sport + HD Direttasu Rai Play Diretta Live su OA Sport Foto: Lapresse

