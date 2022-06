Pallanuoto, Italia-Canada non verrà recuperata! Nordamericani esclusi dal Mondiale (Di venerdì 24 giugno 2022) Italia-Canada, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2022 di Pallanuoto, non verrà recuperato. Le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi nella giornata di ieri, ma l’incontro era stato annullato a causa di tre positività al Covid-19 riscontrate tra le fila della formazione nordamericana. Si era parlato di un possibile recupero nella giornata odierna, ma i tamponi molecolarie rapidi effettuati dalla Task Force della Fina hanno riscontrato un aumento dei casi. Il Canada è stato così escluso dalla reassegna iridata. L’Italia non ha vinto l’incontro a tavolino e, contestualmente, è stata cancellata la vittoria che la Spagna aveva ottenuto nel match d’apertura (19-2). Italia e Spagna si contenderanno il primo posto nel gruppo C in occasione dello scontro ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022), incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2022 di, nonrecuperato. Le due squadre avrebbero dovuto affrontarsi nella giornata di ieri, ma l’incontro era stato annullato a causa di tre positività al Covid-19 riscontrate tra le fila della formazione nordamericana. Si era parlato di un possibile recupero nella giornata odierna, ma i tamponi molecolarie rapidi effettuati dalla Task Force della Fina hanno riscontrato un aumento dei casi. Ilè stato così escluso dalla reassegna iridata. L’non ha vinto l’incontro a tavolino e, contestualmente, è stata cancellata la vittoria che la Spagna aveva ottenuto nel match d’apertura (19-2).e Spagna si contenderanno il primo posto nel gruppo C in occasione dello scontro ...

