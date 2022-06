Pallanuoto femminile, Mondiali Budapest 2022: il Setterosa fa 31, l’Italia affonda la Colombia e vola ai quarti (Di venerdì 24 giugno 2022) l’Italia asfalta la Colombia nella terza e ultima partita della fase a gironi della pool A del torneo femminile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del ct Silipo fa 31 e con questa vittoria netta come da pronostico per 31-5 contro la formazione sudamericana non all’altezza si qualifica come prima del raggruppamento a fronte di un pareggio col Canada e di una splendida vittoria con l’Ungheria. Le azzurre così giocheranno direttamente ai quarti, evitando gli spareggi tra seconde e terze dei gironi. Avvio equilibrato, ma è solo un’illusione per le sudamericane. Picozzi porta in vantaggio l’Italia, Vanegas Morales pareggia e beffa Teani con un tiro insidioso. Silvia Avegno punisce la ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022)asfalta lanella terza e ultima partita della fase a gironi della pool A del torneodiaidi. Ildel ct Silipo fa 31 e con questa vittoria netta come da pronostico per 31-5 contro la formazione sudamericana non all’altezza si qualifica come prima del raggruppamento a fronte di un pareggio col Canada e di una splendida vittoria con l’Ungheria. Le azzurre così giocheranno direttamente ai, evitando gli spareggi tra seconde e terze dei gironi. Avvio equilibrato, ma è solo un’illusione per le sudamericane. Picozzi porta in vantaggio, Vanegas Morales pareggia e beffa Teani con un tiro insidioso. Silvia Avegno punisce la ...

Pubblicità

sportface2016 : #Pallanuoto, Mondiali #FINABudapest2022: il #Setterosa fa 31, l'#Italia affonda la Colombia e vola ai quarti - infoitsport : Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: Italia-Colombia 24 giugno. Orario, canale tv, programma, streaming - Andrea64523641 : @7rosaWP @DBM_Media @RaiSport @tuttosport @ilsecoloxix @FINOfficial_ @Coninews @destefanoaless @CorSport… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Importante vittoria per la nazionale italiana femminile di pallanuoto ottenuta in casa dell'Ungheria ai Campionati mondiali di… - MARESITAS : RT @RaiNews: Importante vittoria per la nazionale italiana femminile di pallanuoto ottenuta in casa dell'Ungheria ai Campionati mondiali di… -