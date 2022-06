Pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 | ct Silipo | “Grande atteggiamento”

(Di venerdì 24 giugno 2022) “L’importante era mantenere la concentrazione. Siamo entrati bene nella competizione ed oggi abbiamo approcciato bene il match nonostante un inizio lento”. Queste le parole del ct del Setterosa, Carlo, dopo lavittoria per 31-5 contro la Colombia, che gli permette di volare direttamente ai quarti di finale. “Il bilancio fin qui è molto buono e mi è piaciuto molto l’della squadra nelle prime due partite, le più difficili per differenti motivi”, ha aggiunto. SportFace.

Ora sarà da seguire attentamente la sfida tra Ungheria e Canada, ma, salvo clamorose sorprese, il Setterosa è riuscito ad agguantare il primo posto nel Girone A dei Mondiali dia Budapest. Le azzurre infatti, come previsto, hanno sbrigato senza patemi la pratica Colombia: ...Jacopo D'Antuono) SIMONA QUADARELLA MEDAGLIA DI BRONZO/ Terza negli 800 sl Mondiali, oro Ledecky! AZZURRE A +3 NEL PRIMO QUARTO Ed è cominciata la diretta ditra Italia Colombia .Oggi, venerdì 24 giugno, i Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono proseguiti in quattro città dell’Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha vinto ...Le parole del ct del Setterosa, Carlo Silipo, dopo la grande vittoria per 31-5 contro la Colombia, che gli permette di volare direttamente ai quarti di finale ...