Pallanuoto femminile | Mondiali 2022 | il Setterosa si qualifica ai quarti di finale! Risultati 24 giugno | quando si gioca la prossima partita

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Idisono proseguiti oggi, venerdì 24, in quattro città dell’Ungheria. Ildi Carlo Silipo, inserito nel Girone A, ha battuto la Colombia per 31-5, chiudendo al primo posto del gruppo in virtù della vittoria dell’Ungheria sul Canada per 11-7. L’Italia dunque nella seconda fase ad eliminazione diretta salterà gli ottavi di finale e disputerà direttamente idi finale martedì 28alle ore 13.00 contro la vincente di Nuova Zelanda-Francia, sfida degli ottavi in programma domenica 26alle ore 17.00.24Girone AItalia-Colombia 31-5 Ungheria-Canada 11-7ClassificaItalia 5 Ungheria 4 Canada 3 Colombia 0 Girone B Stati ...