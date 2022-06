Pallanuoto femminile, Italia-Colombia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming gironi Mondiali Budapest 2022 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Colombia, partita della Pool A del torneo femminile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo il pareggio con il Canada e la strepitosa vittoria contro le padrone di casa dell’Ungheria, vuole altri punti contro la formazione Colombiana per mettere in cassaforte il passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di venerdì 24 giugno. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI LA diretta DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 24 GIUGNO PROGRAMMA Pallanuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Tutto pronto per, partita della Pool A del torneodiaidi. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo il pareggio con il Canada e la strepitosa vittoria contro le padrone di casa dell’Ungheria, vuole altri punti contro la formazionena per mettere in cassaforte il passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di venerdì 24 giugno. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI LADELLA PARTITA IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 24 GIUGNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ...

Pubblicità

infoitsport : Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: Italia-Colombia 24 giugno. Orario, canale tv, programma, streaming - Andrea64523641 : @7rosaWP @DBM_Media @RaiSport @tuttosport @ilsecoloxix @FINOfficial_ @Coninews @destefanoaless @CorSport… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Importante vittoria per la nazionale italiana femminile di pallanuoto ottenuta in casa dell'Ungheria ai Campionati mondiali di… - MARESITAS : RT @RaiNews: Importante vittoria per la nazionale italiana femminile di pallanuoto ottenuta in casa dell'Ungheria ai Campionati mondiali di… - zazoomblog : Pallanuoto femminile Mondiali 2022: risultati 22 giugno. Goleada del Canada in testa con l’Italia - #Pallanuoto… -