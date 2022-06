Pallanuoto femminile, Italia-Colombia 31-5: le pagelle del Setterosa. Avegno scatenata, bene anche Giustini (Di venerdì 24 giugno 2022) pagelle MONDIALI Pallanuoto 2022: Italia-Colombia 35-1 Laura Teani, voto 6,5: debutto nel Mondiale per il portiere con la calottina numero 1 dell’Italia. Le gerarchie vedono ancora Banchelli davanti, ma deve farsi trovare pronta per qualunque evenienza. Pallanuoto, Mondiali 2022: il Setterosa domina con la Colombia (31-5) e si avvicina ai quarti di finale Chiara Tabani, voto 7: quattro su quattro al tiro, quattro recuperi, diverse controfughe. Gran partita, ovviamente paragonandola al livello dell’avversario. Claudia Marletta, voto 6,5: l’attaccante palermitano non forza i ritmi, trova il 100% al tiro con tre reti (per lei anche un gol allo scadere su rigore). Silvia Avegno, voto 8: MVP dell’incontro, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)MONDIALI2022:35-1 Laura Teani, voto 6,5: debutto nel Mondiale per il portiere con la calottina numero 1 dell’. Le gerarchie vedono ancora Blli davanti, ma deve farsi trovare pronta per qualunque evenienza., Mondiali 2022: ildomina con la(31-5) e si avvicina ai quarti di finale Chiara Tabani, voto 7: quattro su quattro al tiro, quattro recuperi, diverse controfughe. Gran partita, ovviamente paragonandola al livello dell’avversario. Claudia Marletta, voto 6,5: l’attaccante palermitano non forza i ritmi, trova il 100% al tiro con tre reti (per leiun gol allo scadere su rigore). Silvia, voto 8: MVP dell’incontro, ...

Pubblicità

sportface2016 : #Pallanuoto, Mondiali #FINABudapest2022: il #Setterosa fa 31, l'#Italia affonda la Colombia e vola ai quarti - infoitsport : Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: Italia-Colombia 24 giugno. Orario, canale tv, programma, streaming - Andrea64523641 : @7rosaWP @DBM_Media @RaiSport @tuttosport @ilsecoloxix @FINOfficial_ @Coninews @destefanoaless @CorSport… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Importante vittoria per la nazionale italiana femminile di pallanuoto ottenuta in casa dell'Ungheria ai Campionati mondiali di… - MARESITAS : RT @RaiNews: Importante vittoria per la nazionale italiana femminile di pallanuoto ottenuta in casa dell'Ungheria ai Campionati mondiali di… -