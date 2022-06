Pallanuoto, cosa cambia per il Settebello ai Mondiali? Obbligatorio battere la Spagna per il primo posto (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Italia non recupererà l’incontro con il Canada ai Mondiali 2022 di Pallanuoto. La partita era stata annullaata ieri a causa di tre positività al Covid-19 tra le fila dei nordamericani, il numero dei casi è aumentato nelle ultime ore e la FINA ha deciso di escludere la Nazionale della Foglia d’Acero dalla rassegna iridata in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Gli azzurri non hanno incamerato la vittoria a tavolino e contestualmente il successo che la Spagna aveva conquistato tre giorni fa contro il Canada è stato cancellato. cosa cambia per il Settebello ai Mondiali? L’Italia è obbligata a battere la Spagna nello scontro diretto in programma domani (sabato 25 giugno, ore 18.00) per conquistare il primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Italia non recupererà l’incontro con il Canada ai2022 di. La partita era stata annullaata ieri a causa di tre positività al Covid-19 tra le fila dei nordamericani, il numero dei casi è aumentato nelle ultime ore e la FINA ha deciso di escludere la Nazionale della Foglia d’Acero dalla rassegna iridata in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Gli azzurri non hanno incamerato la vittoria a tavolino e contestualmente il successo che laaveva conquistato tre giorni fa contro il Canada è stato cancellato.per ilai? L’Italia è obbligata alanello scontro diretto in programma domani (sabato 25 giugno, ore 18.00) per conquistare il...

