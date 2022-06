Pagelle Italia-Francia 1-4 | Europei Under 19 2022 | voti e tabellino

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ledi, con ie ildella sfida valida per la terza giornata della fase a gironi degli19. Si prospettava una gara difficile per gli azzurrini di Nunziata, e così è stato: complice anche qualche assenza importante per evitare squalifiche in vista della semifinale già conquistata, contro i transalpini arriva una pesante sconfitta per 1-4, in verità esagerata rispetto a quanto visto in campo, ma che rimarca ancor di più la qualità di una delle squadre favorite per la vittoria finale. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO(4-3-1-2): Zacchi 6.5; Turricchia 6, Stivanello 5.5, Coppola 5, Fontanarosa 5; Terracciano 5.5, Degli ...