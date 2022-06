Ostia | taglio del nastro per il nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale Grassi

(Di venerdì 24 giugno 2022)– L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato ha inaugurato ildidia seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione Lazio con oltre 2 milioni e 300mila euro. Grazie a questo intervento sono stati realizzati all’interno deldi9 posti letto aggiuntivi, per un totale complessivo di 19 posti letto. Nel progetto di riorganizzazione è stata prevista anche la creazione di 12 nuovi posti letto neldi Sub-e la contestuale riorganizzazione dei percorsi interne al DEA del Pronto Soccorso. Lavori che termineranno il prossimo autunno. Al ...

