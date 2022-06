Orgoglio Quadarella: bronzo mondiale negli 800! Ceccon in finale nei 50 dorso col record italiano (Di venerdì 24 giugno 2022) È tornata Super Simona. Il bronzo come a Tokyo, sul podio tre anni dopo, dietro la mostruosa Katie Ledecky da 8''08"04 e dietro l'australiana Kiah Melverton (8'17"77). La romana va a medaglia nella ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022) È tornata Super Simona. Ilcome a Tokyo, sul podio tre anni dopo, dietro la mostruosa Katie Ledecky da 8''08"04 e dietro l'australiana Kiah Melverton (8'17"77). La romana va a medaglia nella ...

FINOfficial_ : Orgoglio e determinazione. Simona Quadarella si prende il bronzo negli 800 e resta sul podio mondiale per la terza… - InterCLAzionale : RT @FINOfficial_: Orgoglio e determinazione. Simona Quadarella si prende il bronzo negli 800 e resta sul podio mondiale per la terza edizio… - InterCLAzionale : RT @LiaCapizzi: Ecco la Quadarella con il 'veleno' che conosciamo. Il suo BRONZO negli 800 stile (8'19'0) è pesantissimo. E' la risposta… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Mondialinuoto2022 #SimonaQuadarella Nuoto, Simona Quadarella: che orgoglio! Reagisce da campio… - StefaniaT1 : RT @paoloigna1: Non poteva finire con un quinto posto... orgoglio #Quadarella #Budapest2022 -