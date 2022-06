Ordine: il rinnovo di Maldini e Massara slitta ancora, c’è il rischio che la frattura diventi insanabile (Di venerdì 24 giugno 2022) La RedBird Capital di Gerry Cardinale, nuovo partner di maggioranza di Elliott nel Milan, è impegnato nell’operazione che mira ad aumentare i ricavi del club. Farebbe bene ad affrettare il rinnovo di Maldini e Massara, piuttosto, scrive Franco Ordine su Il Giornale. Prima che sia troppo tardi e la trattativa naufraghi. Il rinnovo dei due dirigenti è “diventato ormai un tormentone oltre che un pericoloso punto di caduta”. “L’ora x fissata in un primo tempo per questo fine settimana sembra destinata a essere spostata di qualche giorno poiché Maldini ha in programma un week-end con la famiglia a Ibiza per festeggiare il suo compleanno numero 54. Il rischio, concreto, è che col passare dei giorni e con il proliferare di particolari e dettagli sulle diverse trattative ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) La RedBird Capital di Gerry Cardinale, nuovo partner di maggioranza di Elliott nel Milan, è impegnato nell’operazione che mira ad aumentare i ricavi del club. Farebbe bene ad affrettare ildi, piuttosto, scrive Francosu Il Giornale. Prima che sia troppo tardi e la trattativa naufraghi. Ildei due dirigenti è “diventato ormai un tormentone oltre che un pericoloso punto di caduta”. “L’ora x fissata in un primo tempo per questo fine settimana sembra destinata a essere spostata di qualche giorno poichéha in programma un week-end con la famiglia a Ibiza per festeggiare il suo compleanno numero 54. Il, concreto, è che col passare dei giorni e con il proliferare di particolari e dettagli sulle diverse trattative ...

Pubblicità

napolista : Ordine: il rinnovo di #Maldini e Massara slitta ancora, c’è il rischio che la frattura diventi insanabile Su Il Gi… - jeanpauldl1998 : @supersonico1986 Posto che Ordine non lo prendo sul serio, si può condividere una cosa. Almeno nel primo mese da pr… - Alessan15010791 : RT @FemcaCISL: Si conclude oggi il CAE #ENI, che dopo tre anni è tornato a riunirsi in presenza e che ha visto la firma del rinnovo dell'ac… - antaxing : RT @FemcaCISL: Si conclude oggi il CAE #ENI, che dopo tre anni è tornato a riunirsi in presenza e che ha visto la firma del rinnovo dell'ac… - Luigiannecchia2 : RT @FemcaCISL: Si conclude oggi il CAE #ENI, che dopo tre anni è tornato a riunirsi in presenza e che ha visto la firma del rinnovo dell'ac… -