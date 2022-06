Omelia di San Giovanni | Betori | “Firenze coltivi l’identità di pace di La Pira” Fine vita | “Evitare la logica della rinuncia”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ecco l'del cardinale Giuseppe, pronunciata durante la messa per la celebrazione di SanBattista, patrono di, in cattedrale, oggi 24 giugno 2022. Molto importanti i passaggi dedicati alla memoria del sindaco Giorgio Lae il monito ai cristiani sul: "Ere la". L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

FirenzePost : Omelia di San Giovanni, Betori: “Firenze coltivi l’identità di pace di La Pira”. Fine vita: “Evitare la logica dell… - Ansa_Piemonte : Chiesa: Repole, la vita non può essere basata su precarietà. Arcivescovo di Torino nell'omelia di San Giovanni, il… - StampaTorino : San Giovanni, l’omelia dell’arcivescovo Repole: “La precarietà strutturale della società diventa fonte di paura”… - baya2324 : RT @SJosemariait: 'Il cuore di Gesù, pace dei cristiani': un'omelia che ci può aiutare a prepararci alla solennità di domani del SACRATISS… - DAntonioMaury : RT @SJosemariait: 'Il cuore di Gesù, pace dei cristiani': un'omelia che ci può aiutare a prepararci alla solennità di domani del SACRATISS… -

La Stampa

Giuseppe Betori, nell'pronunciata per la solennità della Natività diGiovanni Battista, patrono della città. Commentando la pagina evangelico, il porporato ha sottolineato che "il giusto ...Giuseppe Betori, nell'pronunciata per la solennità della Natività diGiovanni Battista, patrono della città. Il porporato ha osservato come "i canoni oggi egemoni" sono "fortemente segnati ... San Giovanni, l’omelia di Repole: “Denatalità e precariato i nostri mali” "Siamo chiamati a lottare contro il greve materialismo che ci vincola alle misure della quantità e del costo delle cose. Vale per la vita personale e sociale, anche per quella economica". Lo ha afferm ...TORINO. Nella sua prima omelia di San Giovanni il vescovo Roberto Repole affronta il tema della bassa natalità e dell'età sempre più anziana che attanaglia non solo la sua diocesi. E punta il dito sul ...