Olimpia Milano | ufficializzato il primo acquisto | preso Davies dal Barcellona

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Brandonè un nuovo giocatore dell’. Il centro americano arriva daled ha firmato un contratto biennale con i meneghini. “Sono molto entusiasta di essere qui, con i campioni d’Italia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questo gruppo” ha dichiarato il 30enne nativo di Filadelfia. A dargli il benvenuto anche il general manager Christos Stavropoulos: “E’ un giocatore moderno e con tanta esperienza di Eurolega ad alto livello. Crediamo che possa migliorare sensibilmente il nostro reparto lunghi“. Non solo, visto che l’è molto attiva sul mercato. In via di definizione numerose trattative, da Baron a Pangos passando per Tonut e Mitrou-Long. SportFace.