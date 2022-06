“Ogni notte” è il nuovo singolo della band toscana DYNAMITE 36 (Di venerdì 24 giugno 2022) I DYNAMITE 36, dopo una pausa di due anni, tornano con “Ogni notte”, un brano pop-rock (dopo il primo singolo “La ragazza del campo”) che dà un’impronta più decisa e concreta al progetto artistico della giovane band toscana composta da Raffaele Faralla alle Tastiere, Niccolò Governi al Basso, Francesco Bezzini alla chitarra, Nicola Giomi alla batteria e Tommaso Ninci alla voce.Tommaso: “Ogni notte è il racconto a freddo della fine di una storia d’amore estiva, che finisce improvvisamente senza nemmeno un vero addio. Il brano è un messaggio diretto alla persona chiamata in causa. Il titolo deriva dal fatto che Ogni notte, dopo essersi persi di vista, saliva la tristezza e la malinconia ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 giugno 2022) I36, dopo una pausa di due anni, tornano con “”, un brano pop-rock (dopo il primo“La ragazza del campo”) che dà un’impronta più decisa e concreta al progetto artisticogiovanecomposta da Raffaele Faralla alle Tastiere, Niccolò Governi al Basso, Francesco Bezzini alla chitarra, Nicola Giomi alla batteria e Tommaso Ninci alla voce.Tommaso: “è il racconto a freddofine di una storia d’amore estiva, che finisce improvvisamente senza nemmeno un vero addio. Il brano è un messaggio diretto alla persona chiamata in causa. Il titolo deriva dal fatto che, dopo essersi persi di vista, saliva la tristezza e la malinconia ...

Pubblicità

sansmemoire : @NZRNCHURCH Voglio che ogni notte sia così, con te. Tutto è speciale con te. - InterCLAzionale : RT @parallelecinico: Come ogni bambino con una palla da basket in mano, sognava la NBA. Oggi, nella notte del draft 2022, hanno fatto il su… - dario39355099 : RT @MmeDeMonreve: E' la notte di San Giovanni, propiziatoria per incantesimi e potentemente esoterica, in cui alla licenziosità s’intreccia… - parallelecinico : Come ogni bambino con una palla da basket in mano, sognava la NBA. Oggi, nella notte del draft 2022, hanno fatto il… - carenuolcher : @mattheaulait I titoli di coda di una notte da leoni? (Commento che sprizza eterosessualità da ogni lettera) -