Obbligo vaccinale, cosa aspettarci per il prossimo autunno? (Di venerdì 24 giugno 2022) Sì è chiuso il 15 giugno l'Obbligo vaccinale rivolto agli over 50 , al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Per il personale sanitario resterà invece in vigore fino al 31 dicembre 2022. È inutile dire come un'imposizione di tale entità abbia creato, come abbiamo potuto notare, disgregazione sociale e maggiore distanziamento all'interno della comunità, L'articolo proviene da Webmagazine24.

