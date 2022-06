Nuovo San Siro, incontro club-Comune: ok sui tempi (Di venerdì 24 giugno 2022) A settembre partirà a Milano il dibattito pubblico relativo al progetto di realizzazione del Nuovo stadio proposto da Inter e Milan. In vista di questo appuntamento che coinvolgerà la città questa mattina si è tenuto un incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. La riunione ha visto la partecipazione delle società, rappresentate dall’amministratore Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) A settembre partirà a Milano il dibattito pubblico relativo al progetto di realizzazione delstadio proposto da Inter e Milan. In vista di questo appuntamento che coinvolgerà la città questa mattina si è tenuto una Palazzo Marino, sede deldi Milano. La riunione ha visto la partecipazione delle società, rappresentate dall’amministratore Calcio e Finanza.

