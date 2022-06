Nuova guerra civile americana: nozze gay, contraccezione, fecondazione in vitro: i prossimi diritti nelle mani della Corte suprema (Di venerdì 24 giugno 2022) L'aborto può essere solo il primo passo. L'inversione di tendenza è l'eredità avvelenata dell'epoca trumpiana. "E se anche Biden riuscisse a fare una legge, sarebbe dichiarata incostituzionale", ci spiega l'esperta di diritto Usa Susanna Mancini Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 giugno 2022) L'aborto può essere solo il primo passo. L'inversione di tendenza è l'eredità avvelenata dell'epoca trumpiana. "E se anche Biden riuscisse a fare una legge, sarebbe dichiarata incostituzionale", ci spiega l'esperta di diritto Usa Susanna Mancini

Pubblicità

HuffPostItalia : Nuova guerra civile americana: nozze gay, contraccezione, fecondazione in vitro: i prossimi diritti nelle mani dell… - NicolaPorro : #Cina e #Russia decideranno di unirsi per sconfiggere il nemico comune occidentale? ?? - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Nuova guerra civile americana: nozze gay, contraccezione, fecondazione in vitro: i prossimi diritti nelle mani della Co… - laviniamainardi : RT @HuffPostItalia: Nuova guerra civile americana: nozze gay, contraccezione, fecondazione in vitro: i prossimi diritti nelle mani della Co… - universo_astro : RT @HuffPostItalia: Nuova guerra civile americana: nozze gay, contraccezione, fecondazione in vitro: i prossimi diritti nelle mani della Co… -