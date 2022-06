Nuoto | Thomas Ceccon | “I 50 non sono roba mia | ma sto bene e puntavo al record italiano”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022)nelle batterie dei 50 dorso nei Mondiali 2022 diin vasca lunga a Budapest (Ungheria) ha ottenuto il terzo tempo di ingresso nelle semifinali, griffando il nuovodi 24.62, (pr. prec. Niccolò Bonacchi 24.65), limando quasi quattro decimi al personale, che era di 24.99. In testa lo statunitense Justin Ress (24.24) davanti al tedesco Ole Braunschweig (24.58): l’azzurro, che oggi pomeriggio affronterà le semifinali per cercare il passaggio in finale, al termine delle batterie ha commentato la prova ai microfoni di Rai Sport. Così l’azzurro: “Il 50 non èmia, quindi visto il passaggio comunque dei 100, 25?1, fatto solamente mettendo la mano senza fare una virata è praticamente il tempo che ho fatto oggi. Comunque se non lo facevo stamattina lo ...