Nuoto | Simona Quadarella bronzo mondiale | “Ho capito che non sono messa così male…Sono stati giorni difficili”

Pubblicità

Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - gippu1 : Con l'ottimo bronzo di Simona Quadarella negli 800 sl l'Italia eguaglia il secondo miglior risultato della sua stor… - sportface2016 : +++Simona #Quadarella si riscatta alla grande: splendida medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero ai Mondial… - Mary01809842 : RT @Eurosport_IT: ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!! - jflvming : RT @Eurosport_IT: ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!! -

passa ai 100 sesta in 1'00"32, quinta ai 200 e 300 in 2'02"88 e 2'05"96, ai 350 è già virtualmente sul podio, a metà gara idem (4'09"10), davanti solo l'imprendibile americana Ledecky e l'...Delusione per Zazzart nei 50 stile vinti dall'inglese Proud Dopo due giorni senza medaglie, gli azzurri avevano una certa fame: ci pensaQuadarella a trovare le energie giuste per sfamare l'...Sole e caldo sull'Isola Margherita di Budapest (Ungheria), teatro della routine 'free' della prova a squadre del nuoto artistico in questi Mondiali 2022. La Szechy pool è stato il palcoscenico ideale ...Ancora una volta il riscatto per Simona Quadarella arriva negli 800 metri stile libero. Dopo la debacle dei 1500, la reginetta azzurra del mezzofondo conquista un importantissimo terzo posto ai Mondia ...