Nuoto | pagelle Mondiali 2022 | Simona Quadarella | cuore di bronzo! Pilato e Ceccon pregustano nuove imprese | Panziera ritrovata

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022)24 giugno9 – Un bronzo die di grande carattere quello della romana negli 800 stile libero. Come era accaduto alle Olimpiadi di Tokyo, l’azzurra è riuscita a dimenticare la brutta prova nei 1500 sl e nelle 16 vasche ha messo tanta cattiveria. La forma non è la migliore, anche perché ci sono degli Europei in casa nei quali fare molto bene. Eaveva bisogno proprio di questo riscontro, portando il computo delle medagliepersonali a quattro. THOMAS8 – Secondo 50 dorso di giornata e secondo primato italiano. Da 24.62 a 24.46 per il veneto che continua a impressionare per la naturalezza dimostrata. Certo, bissare l’oro dei 100 metri è molto complicato perché gli ...