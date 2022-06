Nuoto | Mondiali | Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero

(Di venerdì 24 giugno 2022) Budapest, 24 giu. - (Adnkronos) - Gregoriosi qualifica per ladeiaidi Budapest. Il 27enne emiliano realizza il settimo tempo in 14'54"56 a quattro secondi dal leader tedesco Florian Welbrock, che domina la seconda batteria in 14'50"12. Secondo e terzo crono per l'ucraino Mikhailo Romanchuck (14'50"68) e lo statunitense Robert Finke (14'50"71).

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Mondiali nuoto, avanti Ceccon, Pilato, Paltrinieri - Gazzetta_it : Mondiali nuoto, avanti Ceccon, Pilato, Paltrinieri -

DIRETTA2022 BUDAPEST: I RISULTATI DELLE BATTERIE Notizie globalmente positive per l'Italia dalla diretta deidi2022 a Budapest . Cominciamo da chi doveva conquistare subito la ...Gregorio Paltrinieri è in finale dei 1500 stile libero, ma c'è qualche punto di domanda sulla sua effettiva competitività. Il carpigiano, dopo una prima metà di gara in linea con le aspettative, ha ...Budapest, 24 giu. - (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale dei 1500 stile libero ai mondiali di Budapest. Il 27enne emiliano realizza il settimo tempo in 14'54"56 a quattro ...L’acqua può essere anche un’amica, che aiuta a proteggerti. Già. E in acqua l’ex nuotatrice spagnola Andrea Fuentes, adesso allenatrice della squadra ...