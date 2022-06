Nuoto, Mondiali Budapest 2022: Zazzeri sesto nei 50m stile libero, Pilato in finale nei 50m rana (Di venerdì 24 giugno 2022) Non centra il primo podio azzurro di giornata un Lorenzo Zazzeri solo sesto nei 50m stile libero maschili ai Mondiali di Budapest 2022. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 21.81, in una gara dominata, come da pronostico, dal britannico Benjamin Proud, oro in 21.32 davanti allo statunitense Michael Andrew (21.41) e al francese Maxime Grousset (21.57). “Non sono riuscito a ripetere partenza di ieri, però oggettivamente è stata una finale di altissimo livello, sono andati tutti molto forte. Oggi in canna avevo questo – ha dichiarato Zazzeri ai microfoni di Rai Sport al termine della gara -. Mi sono divertito molto e mi sono confermato tra i migliori al mondo. Va bene così”. Falsa partenza e squalifica per Silvia di Pietro nella prima ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Non centra il primo podio azzurro di giornata un Lorenzosolonei 50mmaschili aidi. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 21.81, in una gara dominata, come da pronostico, dal britannico Benjamin Proud, oro in 21.32 davanti allo statunitense Michael Andrew (21.41) e al francese Maxime Grousset (21.57). “Non sono riuscito a ripetere partenza di ieri, però oggettivamente è stata unadi altissimo livello, sono andati tutti molto forte. Oggi in canna avevo questo – ha dichiaratoai microfoni di Rai Sport al termine della gara -. Mi sono divertito molto e mi sono confermato tra i migliori al mondo. Va bene così”. Falsa partenza e squalifica per Silvia di Pietro nella prima ...

